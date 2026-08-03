Москва3 авгВести.В селе Водяное Запорожской области украинский беспилотник атаковал здание средней школы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.
В селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа зафиксирована атака БПЛА противника по средней общеобразовательной школенаписал Евгений Балицкий
Атака привела к разрушениям фасадной части и остекления.
Губернатор уточнил, что в момент инцидента в здании и рядом с ним людей не оказалось - пострадавших нет.
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.