Губернатор Балицкий сообщил об атаке дрона на школу в Запорожской области

В селе Водяное Запорожской области БПЛА ударил по школе – никто не пострадал Губернатор Балицкий сообщил об атаке дрона на школу в Запорожской области

Москва3 авг Вести.В селе Водяное Запорожской области украинский беспилотник атаковал здание средней школы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

В селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа зафиксирована атака БПЛА противника по средней общеобразовательной школе написал Евгений Балицкий

Атака привела к разрушениям фасадной части и остекления.

Губернатор уточнил, что в момент инцидента в здании и рядом с ним людей не оказалось - пострадавших нет.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.