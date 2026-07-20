Москва20 июлВести.Противник нанес целенаправленный удар по общеобразовательной школе в Запорожской области, сообщил в MAX губернатор Евгений Балицкий.
ЧП произошло в поселке городского типа Приазовское Приазовского муниципального округа.
Повреждено остекление школы, выбиты двери, повреждены школьные автобусы и прилегающая территория. Повреждения также получили близстоящие домаговорится в заявлении главы региона
Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, администрация оценивает размер нанесенного ущерба.