Губернатор Балицкий сообщил об ударе по школе в Запорожской области

ВСУ ударили по школе в Запорожской области Губернатор Балицкий сообщил об ударе по школе в Запорожской области

Москва20 июл Вести.Противник нанес целенаправленный удар по общеобразовательной школе в Запорожской области, сообщил в MAX губернатор Евгений Балицкий.

ЧП произошло в поселке городского типа Приазовское Приазовского муниципального округа.

Повреждено остекление школы, выбиты двери, повреждены школьные автобусы и прилегающая территория. Повреждения также получили близстоящие дома говорится в заявлении главы региона

Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, администрация оценивает размер нанесенного ущерба.