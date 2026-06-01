Москва1 июнВести.Беспилотник ВСУ атаковал здание школы в городе Васильевке Запорожской области. Подробности сообщил в MAX, губернатор региона Евгений Балицкий.
Около шести утра вооруженные формирования Украины произвели целенаправленную атаку ударным беспилотным летательным аппаратом по гражданскому объекту в городе Васильевке. Целью террористов была выбрана школаговорится в сообщении
Кровля здания начальной школы № 1 получила повреждения. Никто не пострадал.
Этот удар - не попытка нанести военный ущерб, это акт устрашения и ненависти к мирной жизнизаявил Балицкий
К ликвидации последствий оперативно приступили все службы. Конструкция кровли пройдет полную экспертизу, затем начнутся восстановительные работы.