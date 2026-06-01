Балицкий: ВСУ повредили кровлю школьного здания в Васильевке В запорожской Васильевке при атаке ВСУ повреждена кровля здания школы

Москва1 июн Вести.Беспилотник ВСУ атаковал здание школы в городе Васильевке Запорожской области. Подробности сообщил в MAX, губернатор региона Евгений Балицкий.

Около шести утра вооруженные формирования Украины произвели целенаправленную атаку ударным беспилотным летательным аппаратом по гражданскому объекту в городе Васильевке. Целью террористов была выбрана школа говорится в сообщении

Кровля здания начальной школы № 1 получила повреждения. Никто не пострадал.

Этот удар - не попытка нанести военный ущерб, это акт устрашения и ненависти к мирной жизни заявил Балицкий

К ликвидации последствий оперативно приступили все службы. Конструкция кровли пройдет полную экспертизу, затем начнутся восстановительные работы.