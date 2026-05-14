Ударный дрон ВСУ застрял у окна школы в Васильевке и не взорвался Балицкий: ВСУ атаковали школу в Васильевке

Москва14 мая Вести.Украинское военные атаковали школу в Васильевке, сообщил в мессенджере MAX губернатор Евгений Балицкий.

Глава региона опубликовал своих социальных сетях фотографию, на которой запечатлел беспилотный летательный аппарат, застрявший около окна здания учебного заведения.

Противник совершил очередную попытку атаки на школу в городе Васильевке. Мы имеем дело с террористами, для которых не существует никаких правил и запретов написал глава региона

К счастью, детонации боевой части беспилотного летательного аппарата не последовало, данных о пострадавших не поступало.