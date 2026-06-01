Москва1 июн Вести.Украинские боевики с применением беспилотников 1 июня, в День защиты детей, повторно атаковали школу в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщила глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

Около 06.00 мск враг нанес целенаправленный удар по учебному заведению, используя FPV-дроны. Кровля здания начальной школы № 1 получила повреждения. Никто не пострадал.

Около 19.00 [мск] здание школы атаковал БПЛА самолетного типа, который нанес значительные повреждения. После таких атак каким словом еще можно назвать вооруженные силы Украины, если не террористы? сказала Романиченко в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале

Накануне украинские боевики обстреляли школу бокса в Энергодаре.