Москва31 маяВести.Украинские боевики обстреляли школу бокса в Энергодаре. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра города Максима Пухов.
Уточняется, что в результате атаки здание школы и автобус были повреждены.
Сегодня под обстрел попала школа бокса имени Манзули – один из самых значимых спортивных объектов нашего города… В результате атаки повреждено остекление здания школы, пострадал автобус, на котором наши спортсмены выезжают на соревнованияпишет Пухов
Также, по его словам, повреждены находившиеся рядом автомобили.