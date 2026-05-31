Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил об ударе ВСУ по школе бокса

Москва31 мая Вести.Украинские боевики обстреляли школу бокса в Энергодаре. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра города Максима Пухов.

Уточняется, что в результате атаки здание школы и автобус были повреждены.

Сегодня под обстрел попала школа бокса имени Манзули – один из самых значимых спортивных объектов нашего города… В результате атаки повреждено остекление здания школы, пострадал автобус, на котором наши спортсмены выезжают на соревнования пишет Пухов

Также, по его словам, повреждены находившиеся рядом автомобили.