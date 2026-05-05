Скончался раненный при ударе ВСУ по Марковке житель ЛНР В больнице ЛНР умер мужчина, раненный 28 апреля при ударе ВСУ

Москва5 мая Вести.Мужчина, получивший тяжелые ранения при ударе ВСУ по зданию администрации в Марковке Луганской Народной Республики, скончался в больнице. Об этом сообщает канал правительства ЛНР в MAX со ссылкой на главу министерства здравоохранения республики Наталию Пащенко.

28 апреля украинские дроны ударили по зданию администрации Марковского муниципального округа, ранения получили 18 человек.

Скончался тяжело раненный при ударе ВСУ в Марковке… К сожалению, медики не смогли стабилизировать состояние пострадавшего 43-летнего мужчины говорится в сообщении

В больнице в настоящее время находятся еще трое пострадавших от удара в Марковке. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, раненые идут на поправку.