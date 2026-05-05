Москва5 маяВести.Мужчина, получивший тяжелые ранения при ударе ВСУ по зданию администрации в Марковке Луганской Народной Республики, скончался в больнице. Об этом сообщает канал правительства ЛНР в MAX со ссылкой на главу министерства здравоохранения республики Наталию Пащенко.
28 апреля украинские дроны ударили по зданию администрации Марковского муниципального округа, ранения получили 18 человек.
Скончался тяжело раненный при ударе ВСУ в Марковке… К сожалению, медики не смогли стабилизировать состояние пострадавшего 43-летнего мужчиныговорится в сообщении
В больнице в настоящее время находятся еще трое пострадавших от удара в Марковке. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, раненые идут на поправку.