Один из пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Энергодар скончался

Врачи не смогли спасти мужчину, пострадавшего при атаке БПЛА на Энергодар Один из пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Энергодар скончался

Москва23 июл Вести.Пострадавший при атаке ВСУ на Энергодар мужчина скончался, несмотря на усилия медиков. Об этом мэр города Максим Пухов сообщил в MAX.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ ударили по рынку, расположенному на улице Воинов-Интернационалистов. Пострадали четыре мирных жителя, в том числе мужчина около 30 лет.

Несмотря на все усилия врачей, мужчина, получивший сегодня крайне тяжелые ранения в результате атаки БПЛА на улице Воинов-Интернационалистов, скончался в медико-санитарной части пишет Пухов

Мэр города выразил соболезнования близким погибшего. Он добавил, что врачи продолжают бороться за жизни остальных пострадавших.