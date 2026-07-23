Москва23 июлВести.Пострадавший при атаке ВСУ на Энергодар мужчина скончался, несмотря на усилия медиков. Об этом мэр города Максим Пухов сообщил в MAX.
Ранее сообщалось, что дроны ВСУ ударили по рынку, расположенному на улице Воинов-Интернационалистов. Пострадали четыре мирных жителя, в том числе мужчина около 30 лет.
Несмотря на все усилия врачей, мужчина, получивший сегодня крайне тяжелые ранения в результате атаки БПЛА на улице Воинов-Интернационалистов, скончался в медико-санитарной частипишет Пухов
Мэр города выразил соболезнования близким погибшего. Он добавил, что врачи продолжают бороться за жизни остальных пострадавших.