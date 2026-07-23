Четверо пострадали при ударах ВСУ по Энергодару, город обесточен

ВСУ ударили по рынку и магазину в Энергодаре, есть пострадавшие Четверо пострадали при ударах ВСУ по Энергодару, город обесточен

Москва23 июл Вести.В результате двух атак по гражданским объектам Энергодара пострадали четыре мирных жителя, в настоящее время город полностью обесточен, сообщил в Telegram-канале мэр Максим Пухов.

По его словам, первый удар был нанесен по территории городского рынка. Там тяжелые ранения получили две женщины в возрасте около 60 лет.

Вторая атака пришлась по территории магазина по улице Воинов-Интернационалистов. Пострадали мужчина около 30 лет, который находится в крайне тяжелом состоянии, и женщина около 60 лет, получившая тяжелые ранения написал Пухов

Всех пострадавших доставили в медсанчасть, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Мэр также сообщил, что в настоящее время Энергодар полностью обесточен. По имеющейся информации, причина аварии находится за пределами города, уточнил он.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и работают над восстановлением электроснабжения, проинформировал жителей Максим Пухов.