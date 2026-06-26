ВСУ уничтожили в Энергодаре оборудование для восстановления электроснабжения

Оборудование для восстановления Энергодара уничтожено ударом ВСУ ВСУ уничтожили в Энергодаре оборудование для восстановления электроснабжения

Москва26 июн Вести.Минувшей ночью ВСУ атаковали промзону Энергодара, осуществив три сброса боеприпасов на площадку хранения оборудования, сообщил глава города Максим Пухов.

В результате были уничтожены два автомобиля и критически важное гражданское оборудование, закупленное для восстановления городского электроснабжения, проинформировал мэр.

Кроме того, сгорели запасы кровельных материалов, которые предназначались для ремонта крыш многоквартирных домов, и резиновое покрытие для детских игровых площадок.

Пухов подчеркнул, что все эти материалы и оборудование закупались не для военных целей.

Они предназначались для восстановления городской инфраструктуры, повышения надежности электроснабжения, ремонта жилого фонда и благоустройства общественных пространств говорится в сообщении градоначальника в Telegram-канале

Несмотря на произошедшее, городские службы продолжают работать, заявил Пухов.

Он заверил, что городские власти будут искать возможности восполнить утраченные резервы и делать все необходимое, чтобы Энергодар продолжал жить, восстанавливаться и развиваться.