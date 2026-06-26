ВСУ уничтожили оборудование для энергоснабжения Энергодара Глава Энергодара: ВСУ повредили оборудование для восстановления света в городе

Москва26 июн Вести.Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленной зоне Энергодара, в результате чего было уничтожено оборудование, предназначенное для восстановления энергоснабжения города. Об этом сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.

Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали промышленную зону Энергодара. Противник осуществил три сброса боеприпасов на площадку хранения оборудования. В результате удара уничтожены два автомобиля и критически важное гражданское оборудование, которое было заранее закуплено для восстановления городского электроснабжения написал он в своем Telegram-канале

Пухов также сообщил, что при атаке сгорели запасы кровельных материалов, предназначенных для ремонта крыш многоквартирных домов, а также резиновое покрытие для обустройства детских игровых площадок.

Мэр подчеркнул, что уничтоженные украинскими боевиками оборудование и материалы не предназначались для военных целей. Они закупались для восстановления городской инфраструктуры, повышения надежности электроснабжения, ремонта жилого фонда и благоустройства общественных пространств. По словам Пухова, несмотря на произошедшее, городские службы продолжают работу, а власти будут искать возможности восполнить утраченные резервы и делать все необходимое, чтобы Энергодар продолжал жить, восстанавливаться и развиваться.