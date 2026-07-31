Пухов рассказал о последствиях атаки ВСУ на объекты инфраструктуры Энергодара Объекты инфраструктуры Энергодара попали под массированную атаку БПЛА

Москва31 июл Вести.Минувшей ночью киевский режим в очередной раз нанес террористические удары по объектам инфраструктуры города-спутника Запорожской АЭС Энергодара. О последствиях в MAX сообщил мэр Максим Пухов.

Под удар беспилотников попали магазины "Каштан" и "Ассоль", а также помещения ДК "Современник", где занимаются творческие коллективы города и нет никаких военных говорится в сообщении

Здания получили серьезные разрушения. Особенно сильные повреждения от пожара получил ДК. Площадь возгорания составила около 200 кв. м.

Главное, что никто не пострадал. Не имея успехов на фронте, ВСУ сконцентрировали усилия на терроре мирного Энергодара, каждый день нанося удары по гражданской инфраструктуре и постоянно осложняя жизнь энергодарцам заявил Пухов

Все службы и ведомства города работают в круглосуточном режиме, восстанавливают повреждения, устраняют последствия ударов по системам жизнеобеспечения. Несмотря на сложную ситуацию, продолжают свою работу предприниматели, отметил мэр Энергодара.