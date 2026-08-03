В результате подрыва на минах пострадали 6 мирных жителей Энергодара

Пухов назвал количество жителей Энергодара, пострадавших от подрыва на минах ВСУ В результате подрыва на минах пострадали 6 мирных жителей Энергодара

Москва3 авг Вести.За сегодняшний день в результате подрыва на минах пострадали шесть жителей Энергодара, сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в мессенджере MAX.

Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Часть пациентов была госпитализирована, остальные проходят лечение амбулаторно.

По уточненным данным за сегодняшний день в результате подрыва на минах пострадали 6 мирных жителей говорится в публикации

Пухов подчеркнул, что все пострадавшие – гражданские лица, которые шли по привычным маршрутам и стали жертвами устроенного киевским режимом дистанционного минирования.

Кроме того, вчера, 2 августа, за медпомощью обращались жители Энергодара, получившие ранения при аналогичных подрывах на неустановленных взрывных устройствах, сообщил Пухов.

Он поблагодарил медиков за самоотверженный труд в таких непростых условиях и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.