Москва3 авгВести.За сегодняшний день в результате подрыва на минах пострадали шесть жителей Энергодара, сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в мессенджере MAX.
Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Часть пациентов была госпитализирована, остальные проходят лечение амбулаторно.
По уточненным данным за сегодняшний день в результате подрыва на минах пострадали 6 мирных жителейговорится в публикации
Пухов подчеркнул, что все пострадавшие – гражданские лица, которые шли по привычным маршрутам и стали жертвами устроенного киевским режимом дистанционного минирования.
Кроме того, вчера, 2 августа, за медпомощью обращались жители Энергодара, получившие ранения при аналогичных подрывах на неустановленных взрывных устройствах, сообщил Пухов.
Он поблагодарил медиков за самоотверженный труд в таких непростых условиях и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.