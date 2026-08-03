Саперы обезвредили взрывоопасные предметы на дорогах к Энергодару Обезврежена взрывчатка, разбросанная ВСУ на дорогах к Энергодару

Москва3 авг Вести.Саперы собрали и обезвредили взрывоопасные предметы, которые ранее дроны ВСУ дистанционно разбросали на дорогах к Энергодару, Запорожской ТЭС и в районе Днепровки. Об этом пишет в мессенджере MAX канал "Наш Энергодар".

Ранее сегодня мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов сообщил, что противник заминировал с помощью БПЛА автодороги в промзоне и въезд в Энергодар. По предварительным данным, несколько человек пострадали в результате подрывов.

Работы по разминированию на опасных участках завершены. … Угроза на этих маршрутах оперативно устранена говорится в публикации канала "Наш Энергодар"

Несмотря на это, жителей призывают к бдительности, поскольку полная зачистка больших территорий – процесс сложный, и риск обнаружения отдельных элементов сохраняется.