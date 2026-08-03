ВСУ заминировали дороги к Энергодару с помощью беспилотников В Энергодаре зафиксировали дистанционное минирование дорог со стороны ВСУ

Москва3 авг Вести.Вооруженные формирования Украины продолжают террористические атаки против гражданского населения Энергодара, используя для дистанционного минирования автомобильных маршрутов беспилотники. Информация об этом появилась в канале "НАШ Энергодар" на платформе MAX.

Внимание, жители Энергодара! Киевский режим продолжает террористические действия против мирного населения, прибегая к дистанционному минированию автомобильных дорог говорится в публикации

Сообщается, что сегодня, 3 августа, зафиксированы случаи минирования трасс, ведущих к городу, в частности – на отрезке дороги между населенным пунктом Днепровка и Энергодаром, а также на направлениях к Запорожской ТЭС.

Как отмечается, минирование производится целенаправленно с помощью дронов – подобными действиями киевский режим стремится перекрыть транспортное сообщение, лишить город снабжения и создать эффект блокады.

Местным жителям рекомендуют проявлять максимальную осторожность при передвижении на этих участках и по возможности отказаться от поездок в указанных направлениях.