Москва3 авгВести.Вооруженные формирования Украины продолжают террористические атаки против гражданского населения Энергодара, используя для дистанционного минирования автомобильных маршрутов беспилотники. Информация об этом появилась в канале "НАШ Энергодар" на платформе MAX.
Внимание, жители Энергодара! Киевский режим продолжает террористические действия против мирного населения, прибегая к дистанционному минированию автомобильных дорогговорится в публикации
Сообщается, что сегодня, 3 августа, зафиксированы случаи минирования трасс, ведущих к городу, в частности – на отрезке дороги между населенным пунктом Днепровка и Энергодаром, а также на направлениях к Запорожской ТЭС.
Как отмечается, минирование производится целенаправленно с помощью дронов – подобными действиями киевский режим стремится перекрыть транспортное сообщение, лишить город снабжения и создать эффект блокады.
Местным жителям рекомендуют проявлять максимальную осторожность при передвижении на этих участках и по возможности отказаться от поездок в указанных направлениях.