Москва25 маяВести.В Энергодаре зафиксирована критически высокая дроновая опасность. Вооруженные силы Украины массово применяют FPV-беспилотники для атак по гражданским объектам. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале.
По его словам, под удары попадают гражданские микроавтобусы, автомобили повышенной проходимости и вышки сотовой связи. Только за последние шесть часов в черте города уничтожено три гражданских автомобиля.
Мэр Энергодара обратился к жителям с призывом быть внимательными и осторожными.