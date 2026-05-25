Три автомобиля уничтожены в Энергодаре за шесть часов из-за атак БПЛА

Москва25 мая Вести.В Энергодаре зафиксирована критически высокая дроновая опасность. Вооруженные силы Украины массово применяют FPV-беспилотники для атак по гражданским объектам. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

По его словам, под удары попадают гражданские микроавтобусы, автомобили повышенной проходимости и вышки сотовой связи. Только за последние шесть часов в черте города уничтожено три гражданских автомобиля.

ВСУ продолжают кошмарить Энергодар. Идет массовое применение FPV-дронов по гражданским микроавтобусам, машинам повышенной проходимости, по вышкам сотовой связи написал Максим Пухов

Мэр Энергодара обратился к жителям с призывом быть внимательными и осторожными.