В Энергодаре автомобиль подорвался на суббоеприпасе, сброшенном на дорогу

Пухов: мужчину удалось эвакуировать из горящего автомобиля после атаки дрона В Энергодаре автомобиль подорвался на суббоеприпасе, сброшенном на дорогу

Москва7 июл Вести.Мэр Энергодара Максим Пухов рассказал в своем Telegram-канале о новых целенаправленных атаках киевского режима по гражданскому населению.

В первой половине дня на автодороге Энергодар - Запорожская ТЭС с БПЛА был произведен сброс суббоеприпасов.

В результате наезда автомобиля на боеприпас легковой автомобиль получил механические повреждения сказано в сообщении

К счастью, пострадавших нет.

Также днем 7 июля на улице Казацкой дрон атаковал гражданский автомобиль. Водителя удалось эвакуировать из горящей машины. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в хирургическое отделение.

Пухов подчеркнул, что враг наносит целенаправленные удары по мирному населению, что можно назвать террором в чистом виде.