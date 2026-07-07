Москва7 июлВести.Мэр Энергодара Максим Пухов рассказал в своем Telegram-канале о новых целенаправленных атаках киевского режима по гражданскому населению.
В первой половине дня на автодороге Энергодар - Запорожская ТЭС с БПЛА был произведен сброс суббоеприпасов.
В результате наезда автомобиля на боеприпас легковой автомобиль получил механические повреждениясказано в сообщении
К счастью, пострадавших нет.
Также днем 7 июля на улице Казацкой дрон атаковал гражданский автомобиль. Водителя удалось эвакуировать из горящей машины. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в хирургическое отделение.
Пухов подчеркнул, что враг наносит целенаправленные удары по мирному населению, что можно назвать террором в чистом виде.