Москва24 маяВести.Энергодар вновь оказался в зоне действия дроновой активности. Удары БПЛА произошли в том числе и на жилой сектор, в результате чего есть пострадавший, сообщает мэр города Максим Пухов.
Он также отметил, что атаки производятся и по гражданским автомобилям с вышками связи.
Зафиксировано попадание в жилые дома. … Осколочные ранения получил мужчина 1985 г.р., госпитализирован в МСЧ-145написал глава города в MAX
Он отметил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в Энергодаре также отсутствует свет. Частично энергоснабжение восстановлено.