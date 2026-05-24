Пухов: осколочные ранения получил мужчина из Энергодара после атаки дрона

Житель Энергодара пострадал после попадания БПЛА в жилой дом Пухов: осколочные ранения получил мужчина из Энергодара после атаки дрона

Москва24 мая Вести.Энергодар вновь оказался в зоне действия дроновой активности. Удары БПЛА произошли в том числе и на жилой сектор, в результате чего есть пострадавший, сообщает мэр города Максим Пухов.

Он также отметил, что атаки производятся и по гражданским автомобилям с вышками связи.

Зафиксировано попадание в жилые дома. … Осколочные ранения получил мужчина 1985 г.р., госпитализирован в МСЧ-145 написал глава города в MAX

Он отметил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в Энергодаре также отсутствует свет. Частично энергоснабжение восстановлено.