Москва30 апрВести.В результате атаки вражеского дрона по Энергодару погиб мирный житель. Об этом РИА Новости сообщил глава города Максим Пухов.
По его словам, беспилотник атаковал город в четверг в районе одного из магазинов.
Мирный житель погибсказал Пухов
Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил в интервью ИС "Вести", что главной целью ударов украинских боевиков по Энергодару является создание трудностей в работе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая перешла в собственность РФ в октябре 2022 года, а также оказание давления на российскую сторону.