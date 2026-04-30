В Энергодаре от удара дрона погиб мирный житель Пухов: мирный житель погиб в результате атаки дрона по Энергодару

Москва30 апр Вести.В результате атаки вражеского дрона по Энергодару погиб мирный житель. Об этом РИА Новости сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, беспилотник атаковал город в четверг в районе одного из магазинов.

Мирный житель погиб сказал Пухов​​​

Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил в интервью ИС "Вести", что главной целью ударов украинских боевиков по Энергодару является создание трудностей в работе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая перешла в собственность РФ в октябре 2022 года, а также оказание давления на российскую сторону.