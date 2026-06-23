Москва23 июнВести.В Энергодаре в результате ударов беспилотников ВСУ погиб сотрудник городской службы благоустройства и получили ранения три местные жительницы. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в мессенджере MAX.
В результате очередных атак по Энергодару погиб сотрудник городской службы благоустройства и пострадали три жительницы Энергодаранаписал Максим Пухов
Утром 23 июня дрон атаковал сотрудника МКУ ГОЭ "Благоустройство и озеленение", который выполнял свои обычные обязанности. Мужчина скончался на месте. Затем в 11.15 под удар ВСУ попал магазин на Лесной улице. Три женщины получили минно-взрывные травмы. Им уже оказали необходимую помощь.
Глава города выразил соболезнования семье погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Все службы работают в штатном режиме, отметил Максим Пухов.