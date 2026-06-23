Дроны ВСУ нанесли удары по Энергодару: один человек погиб, трое ранены

Украинские беспилотники атаковали Энергодар, есть жертва и раненые Дроны ВСУ нанесли удары по Энергодару: один человек погиб, трое ранены

Москва23 июн Вести.В Энергодаре в результате ударов беспилотников ВСУ погиб сотрудник городской службы благоустройства и получили ранения три местные жительницы. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в мессенджере MAX.

В результате очередных атак по Энергодару погиб сотрудник городской службы благоустройства и пострадали три жительницы Энергодара написал Максим Пухов

Утром 23 июня дрон атаковал сотрудника МКУ ГОЭ "Благоустройство и озеленение", который выполнял свои обычные обязанности. Мужчина скончался на месте. Затем в 11.15 под удар ВСУ попал магазин на Лесной улице. Три женщины получили минно-взрывные травмы. Им уже оказали необходимую помощь.

Глава города выразил соболезнования семье погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Все службы работают в штатном режиме, отметил Максим Пухов.