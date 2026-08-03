Четыре сотрудника ЗАЭС подорвались на минах, установленных на дорогах Энергодара

ВСУ дистанционно заминировали дороги Энергодара: пострадали четыре человека Четыре сотрудника ЗАЭС подорвались на минах, установленных на дорогах Энергодара

Москва3 авг Вести.Четыре сотрудника Запорожской АЭС получили ранения различной степени тяжести, подорвавшись на минах, установленных минувшей ночью ВСУ с помощью беспилотников на автодорогах в промзоне и на въезде в Энергодар, сообщается в официальном канале ЗАЭС в мессенджере MAX.

В результате подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС - представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха говорится в публикации

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, еще у двоих – травмы легкой степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Несмотря на продолжающиеся угрозы, персонал Запорожской АЭС продолжает выполняет свои обязанности, обеспечивая контроль всех параметров безопасности, подчеркнули на станции.