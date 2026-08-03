Москва3 авгВести.Четыре сотрудника Запорожской АЭС получили ранения различной степени тяжести, подорвавшись на минах, установленных минувшей ночью ВСУ с помощью беспилотников на автодорогах в промзоне и на въезде в Энергодар, сообщается в официальном канале ЗАЭС в мессенджере MAX.
В результате подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС - представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цехаговорится в публикации
Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, еще у двоих – травмы легкой степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Несмотря на продолжающиеся угрозы, персонал Запорожской АЭС продолжает выполняет свои обязанности, обеспечивая контроль всех параметров безопасности, подчеркнули на станции.