Пожар вспыхнул в здании администрации Энергодара после целенаправленных атак ВСУ

Пожар вспыхнул в здании администрации Энергодара после атак ВСУ Пожар вспыхнул в здании администрации Энергодара после целенаправленных атак ВСУ

Москва6 мая Вести.Украинские боевики продолжают атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, в результате непрекращающихся, целенаправленных атак в здании администрации произошло возгорание. Об этом заявил мэр города Максим Пухов.

Особой целью противника в последние дни становится здание администрации — удары наносятся целенаправленно и системно. Сегодня (6 мая. — Ред.) после одной из атак произошло возгорание помещения на 8 этаже. Пожар оперативно локализован написал он в своем канале в мессенджере MAX

Глава Энергодара назвал дестабилизацию обстановки в городе и создание паники среди жителей главной задачей противника.

Все службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем.

Ранее в этот день Пухов сообщил, что сотрудники администрации Энергодара переведены на удаленный режим работы из-за атак ВСУ.

Украина объявила "режим тишины" с 00.00 мск 6 мая в ответ на введенное Россией перемирие на 8-9 мая. Однако вражеские атаки не прекращаются.