Москва6 маяВести.Украинские боевики продолжают атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, в результате непрекращающихся, целенаправленных атак в здании администрации произошло возгорание. Об этом заявил мэр города Максим Пухов.
Особой целью противника в последние дни становится здание администрации — удары наносятся целенаправленно и системно. Сегодня (6 мая. — Ред.) после одной из атак произошло возгорание помещения на 8 этаже. Пожар оперативно локализованнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
Глава Энергодара назвал дестабилизацию обстановки в городе и создание паники среди жителей главной задачей противника.
Все службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем.
Ранее в этот день Пухов сообщил, что сотрудники администрации Энергодара переведены на удаленный режим работы из-за атак ВСУ.
Украина объявила "режим тишины" с 00.00 мск 6 мая в ответ на введенное Россией перемирие на 8-9 мая. Однако вражеские атаки не прекращаются.