Москва6 мая Вести.Вступил в силу режим тишины, объявленный главой киевского режима Владимиром Зеленским в зоне боевых действий. Он начался с 00:00 6 мая.

Россия не давала официального ответа на инициативу Киева. Москва приняла решение объявить перемирие в честь празднования Дня Победы 8 и 9 мая.

Ранее Зеленский заявил об установлении режима тишины с полуночи 6 мая. Он отметил, что ВСУ будут действовать зеркально, начиная с указанного момента.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, глава киевского режима объявил о введении режима тишины с полуночи 6 мая из-за своей трусости. В беседе с ИС "Вести" Кнутов выразил уверенность, что это время Зеленский будет использовать для перегруппировки войск.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что решение Зеленского о введении "режима тишины" с 6 мая является тактической хитростью, и оно продиктовано личными амбициями и стремлением к провокациям. Слуцкий указал на непоследовательность действий Киева. Он напомнил, что изначально глава киевского режима фактически отверг предложение РФ о перемирии ко Дню Победы, но потом изменил позицию, объявив о прекращении огня в ночь с 5 на 6 мая.