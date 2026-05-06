Килинкаров: перемирие Зеленского направлено на оправдание будущих атак Киева Килинкаров: перемирие Зеленского нужно, чтобы оправдать будущие атаки Киева

Москва6 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил перемирие, чтобы оправдать будущие атаки по территории России. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По словам эксперта, украинская сторона в случае нанесения ударов 8–9 мая будет аргументировать их тем, что Москва не приняла условия Киева, который 6 мая ввел "режим тишины".

"Это перемирие, которое якобы предложил Зеленский, оно направлено исключительно на то, чтобы оправдать последующие атаки на период празднования Дня Победы 8–9-го числа, аргументируя это тем, что российская сторона не приняла условия перемирия Украины. Поэтому они на полном основании, так сказать, будут наносить определенные удары и будут провокации сказал Килинкаров

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Зеленского о введении "режима тишины" с 6 мая является тактической хитростью, продиктованной личными амбициями и стремлением к провокациям.