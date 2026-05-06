Москва6 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил перемирие, чтобы оправдать будущие атаки по территории России. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По словам эксперта, украинская сторона в случае нанесения ударов 8–9 мая будет аргументировать их тем, что Москва не приняла условия Киева, который 6 мая ввел "режим тишины".
"Это перемирие, которое якобы предложил Зеленский, оно направлено исключительно на то, чтобы оправдать последующие атаки на период празднования Дня Победы 8–9-го числа, аргументируя это тем, что российская сторона не приняла условия перемирия Украины. Поэтому они на полном основании, так сказать, будут наносить определенные удары и будут провокациисказал Килинкаров
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Зеленского о введении "режима тишины" с 6 мая является тактической хитростью, продиктованной личными амбициями и стремлением к провокациям.