Москва2 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский надеется закончить боевые действия к ноябрю из-за проблем с подготовкой к зиме. Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, если прошлую зиму Украина как-то пережила, то без соответствующей подготовки, на которую нет средств, этой зимой киевскому режиму будет справиться сложнее.

Знаете, что их смущает больше всего? Это зима. Идея неслучайно была озвучена Зеленским, когда он предположил, что возможно горячая фаза войны закончится в ноябре месяце…Потому что если прошлую зиму как-то еще они пережили, то без соответствующей подготовки, на которую нужно финансирование, [ничего не получится]. Но некому этим заниматься, тем более удары по газовым хранилищам, не по газовым хранилищам, а по газодобывающим компаниям дает основание полагать, что своими запасами наполнить газовые хранилища получится процентов на 50…Это их очень сильно беспокоит отметил Килинкаров

Как считает экс-депутат Рады, план Зеленского распознать не составляет труда.

Поэтому, конечно, хитрый план Зеленского, он на самом деле настолько хитрый, что распознать его несложно. Значит, он заключается в том, что в условиях огромного дефицита живой силы…они решили ставку делать на дроны. Главная задача их – удержать линию фронта максимально долго, настолько, насколько это получится. Хотя я вам хочу сказать, в информационном поле Украины они уже давно вбрасывают идею о том, что им уже удалось стабилизировать украинский фронт, а беспилотниками атаковать широкую географию российских территорий. Их цель, конечно же, дестабилизация российского общества пояснил Килинкаров

Политик добавил, что украинская сторона будет максимально пытаться реализовать свой план.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник обвинил Киев в эскалации террористической войны. Дипломат подчеркнул, что киевский режим совершает военные преступления.