Килинкаров объяснил, почему Зеленский заговорил о завершении конфликта с РФ Экс-депутат Рады объяснил желание Зеленского закончить конфликт к ноябрю

Москва26 мая Вести.Прогноз главы киевского режима Владимира Зеленского об окончании активной фазы боевых действий к ноябрю связан с желанием пережить зиму без перебоев электричества, ведь ВС РФ наносят удары по энергетической инфраструктуре страны, которая используется в интересах ВСУ. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Украинские СМИ сообщали, что на закрытой беседе с депутатами правящей партии "Слуга народа" Зеленский назвал срок окончания горячей фазы конфликта. По словам главы киевского режима, конфликт может завершиться до ноября текущего года.

Судя по тому, что он дает прогноз на ноябрь, могу предположить, что он это связывает, возможно, с промежуточными выборами в Соединенных Штатах Америки… Второе – им надо как-то пережить зиму. С учетом того, что удары Российской Федерации, в том числе баллистикой, достаточно эффективны. Фактически ни одна баллистическая ракета не была перехвачена. Это означает, что небо фактически находится под контролем России сказал Килинкаров

По словам политика, на украинском телевидении часто говорят, что киевский режим может пойти на "политический финт" и выйти с предложением о временном прекращении огня.