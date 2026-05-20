Москва20 мая Вести.К осени руководство Украины, включая главу киевского режима Владимира Зеленского, может быть отправлено в отставку. Такой прогноз в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" сделал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, нынешний состав кабмина не удовлетворяет тех людей, которые набирают силу внутри Украины.

К осени они будут готовить, серьезно готовиться к отставке нынешнего правительства. Состав нынешнего правительства абсолютно не удовлетворяет, скажем так, тех людей, которые набирают силу внутри Украины. Это те самые грантоеды или ставленники глобалистов, которые сегодня активно всю эту тему продвигают. Я думаю, к осени станет вопрос по отставке правительства и переформатирования. Если Зеленский по этому вопросу будет сильно упираться, то я не исключаю, что может быть осуществлена атака и на руководство Верховной Рады, и на развал коалиции. Технологий очень много подчеркнул Килинкаров

Ранее экс-депутат Рады рассказал, что руководство Украины готово сжечь страну, лишь бы не отдать России. По его словам, украинскому руководству не жалко свой народ, который не понимает и не хочет всего происходящего.