Москва20 мая Вести.Коррумпированное руководство Украины готово сжечь страну дотла и превратить ее в руины, лишь бы не отдать России. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, украинскому руководству не жалко свой народ, который не понимает и не хочет всего происходящего.

На сегодняшний день, поверьте мне, эти люди готовы сжечь эту страну дотла. Если есть хоть какой-то шанс, что эта страна может в каком-то виде достаться Российской Федерации, не надо питать иллюзии, они все там взорвут, все сожгут, но точно России ничего не оставят. Им не жалко эту Украину, им не жалко этот народ. К сожалению, этот самый народ, мне кажется, абсолютно не понимает, что на самом деле происходит отметил Килинкаров

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, но если добиться его не удастся, все цели будут достигнуты в рамках специальной военной операции.