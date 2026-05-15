Москва15 мая Вести.Россия выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, но если добиться его не удастся, все цели будут достигнуты в рамках специальной военной операции. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседаний глав МИД БРИКС в Нью-Дели.

Как сказал президент России Владимир Путин, мы при всех обстоятельствах будем достигать целей специальной военной операции. Предпочтительно – дипломатическим путем, но если нет, то продолжим делать это в рамках специальной военной операции отметил Сергей Лавров

Он напомнил, что на встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске были достигнуты договоренности о базовых принципах урегулирования конфликта на Украине. С тех пор европейцы и особенно Лондон делают все, чтобы не допустить сохранения Соединенными Штатами приверженности собственной инициативе.