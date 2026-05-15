Лавров: у России и США есть четкие понимания, достигнутые на Аляске

Москва15 мая Вести.У России и США есть четкие понимания, достигнутые по итогам саммита на Аляске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам министерской встречи БРИКС в Нью-Дели.

Мы всегда говорили, что у нас есть четкие понимания по итогам переговоров, которые состоялись в Анкоридже, на Аляске, 15 августа нынешнего года сказал российский министр

Лавров напомнил, что российская сторона об этом неоднократно говорила, в том числе президент РФ Владимир Путина. Глава МИД РФ напомнил, что за неделю до этого саммита столицу России посещал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который "привез американские идеи" по поводу урегулирования конфликта.

По словам Лаврова, данные идеи опирались на понимание американской стороной первопричин кризиса, в том числе недопустимость вовлечения Украины в НАТО и "признание реалий на земле, которые сложились по итогам состоявшихся референдумов".

Согласно заявлению Лаврова, что это было взято в работу, а через неделю на саммите на Аляске Путин заявил о готовности поддержать идеи США.

30 апреля глава МИД России сообщал, что Москва по-прежнему стремится к возобновлению переговоров по урегулированию украинского конфликта, основываясь на договоренностях, достигнутых с США на Аляске.