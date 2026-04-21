Лавров: РФ надеется, что достигнутые на Аляске договоренности воплотятся в жизнь

Москва21 апр Вести.Москва надеется, что договоренности, достигнутые в ходе саммита России и Соединенных Штатов на Аляске, будут воплощены в жизнь. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с и. о. главы МИД правительства национального единства Ливии Тахером аль-Бауром.

По словам дипломата, Россия по-прежнему сохраняет оптимизм по этому вопросу.

Надеемся, в частности, что договоренности, которые были достигнуты на Аляске, будут соблюдены и воплощены в жизнь сказал Лавров

Ранее заместитель главы МИД России Евгений Иванов подчеркнул, что Москва продолжает придерживаться позиций, которые были обговорены в ходе саммита на Аляске. По словам директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, общее понимание справедливого мира между Москвой и Киевом было достигнуто еще в августе 2025 года в Анкоридже.