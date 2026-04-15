Лавров заявил, что Россия придерживается договоренностей саммита с США на Аляске

Москва15 апр Вести.Россия остается привержена достигнутым в ходе саммита с США на Аляске договоренностям. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Мы приняли предложение, которое нам было сделано на Аляске. Мы остаемся привержены, президент [России Владимир Путин] об этом не раз напоминал, той договоренности сказал Лавров

Накануне глава МИД РФ прибыл в Китай в рамках официального визита. 14 апреля Лавров провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Обсуждения продлились четыре часа. 15 апреля в Пекине прошла рабочая встреча главы российского внешнеполитического ведомства с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.