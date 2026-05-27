Рябков заявил о безальтернативности договоренностей России и США в Анкоридже

Москва27 мая Вести.Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что договоренности, достигнутые между Россией и США на саммите на Аляске, являются безальтернативными и должны быть наполнены конкретным содержанием.

По его словам, Россия продолжает проведение специальной военной операции и намерена добиться поставленных целей, однако при этом не исключает дипломатический путь и готова к диалогу.

Рамки Анкориджа безальтернативны и настал момент, когда их надо наполнять конкретикой сказал Рябков журналистам

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России и США есть четкие понимания, достигнутые по итогам саммита на Аляске. Он напомнил, что Москва выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, но, если добиться его не удастся, все цели будут достигнуты в рамках специальной военной операции.