Россия остается привержена договоренностям, достигнутым на Аляске МИД РФ: Москва остается привержена пониманиям, достигнутым на Аляске

Москва20 апр Вести.Россия продолжает придерживаться позиций, которые были обговорены на встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Выступая на Всероссийском муниципальном форуме​​​, он напомнил, как Москва относится к договоренностям, достигнутым в Анкоридже в августе 2025 года.

Россия по-прежнему остается приверженной пониманиям, достигнутым на высшем уровне в ходе российско-американского саммита на Аляске подчеркнул Иванов

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва приняла предложение, сделанное Вашингтоном в ходе саммита на Аляске и продолжает следовать достигнутым договоренностям.