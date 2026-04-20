Москва20 апрВести.Россия продолжает придерживаться позиций, которые были обговорены на встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Выступая на Всероссийском муниципальном форуме, он напомнил, как Москва относится к договоренностям, достигнутым в Анкоридже в августе 2025 года.
Россия по-прежнему остается приверженной пониманиям, достигнутым на высшем уровне в ходе российско-американского саммита на Аляскеподчеркнул Иванов
Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва приняла предложение, сделанное Вашингтоном в ходе саммита на Аляске и продолжает следовать достигнутым договоренностям.