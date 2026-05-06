Политолог Кортунов о перемирии на 9 мая: Победа в ВОВ - это общее наследие Политолог Кортунов: перемирие с Киевом носит гуманитарный характер

Москва6 мая Вести.Перемирие в зоне проведения СВО в честь Дня Победы может создать "благоприятный фон" для последующего диалога между Москвой и Киевом. Об этом заявил ИС "Вести" политолог Андрей Кортунов.

Он подчеркнул, что объявленный российской стороной режим прекращения огня является символическим жестом и носит гуманитарный характер.

Перемирие носит прежде всего гуманитарный характер, это своего рода символический жест, который должен создать благоприятную основу, фон для последующих переговоров. Но при этом это не то, что может каким-то образом изменить ход конфликта и каким-то образом повлиять на принципиальные позиции одной из сторон в конфликте. Традиционно такие перемирия предлагались российской стороной. В частности, мы помним рождественские перемирия, недавнее пасхальное перемирие, вот теперь перемирие Дня Победы. И в каком-то смысле это, я бы даже сказал, жест в сторону Киева. То есть, по всей видимости, российская сторона исходила из того, что День Победы - это все-таки наш общий праздник. И независимо от того, как сейчас складываются отношения между Москвой и Киевом, это наше общее наследие, общее достояние считает Кортунов

Однако, подчеркнул политолог, реакция Киева позволяет сделать вывод о том, что на Украине к общей истории относятся иначе.

Мы видим, что [глава киевского режима Владимир] Зеленский ответил на это предложение, мягко говоря, асимметрично... Показал, что, в общем, День Победы - это не тот праздник, который готова отмечать современная Украина заявил Кортунов

Ранее РФ объявила перемирие в зоне СВО в период с 8 по 9 мая. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил об установлении режима тишины с полуночи 6 мая.

Решение Зеленского является тактической хитростью, продиктованной личными амбициями и стремлением к провокациям. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.