Москва6 маяВести.Вероятность украинских провокаций в период объявленного Россией перемирия 8-9 мая остается высокой, однако ожидать масштабных атак со стороны ВСУ не стоит. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" политолог Андрей Кортунов.
По его словам, рассчитывать на полное прекращение боевых действий со стороны Украины не следует.
Я предполагаю, что, конечно, каких-то массированных ударов по Москве 9 мая не последует, но и полного прекращения боевых действий, я думаю, тоже не произойдетзаявил Кортунов
В случае срыва перемирия российская сторона готова действовать жестко. Такую позицию обозначили в Минобороны РФ, напомнил он.
Будет дан ответ, в том числе ответ непосредственно по Киеву. Ну, я думаю, что до этого дело не дойдет. Но тем не менее, очевидно, что существует довольно большой набор возможных реакций, скажем, усиление давления на энергетическую инфраструктуру, удары по транспортной инфраструктуре Украины, какие-то высокоточные удары по отдельным промышленным предприятиям. То есть, я думаю, что список возможных целей, он достаточно широксчитает Кортунов
Ранее российская сторона объявила перемирие в зоне СВО в период с 8 по 9 мая.
Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского сорвать празднование Дня Победы в России могут обернуться капитуляцией Украины. Он отметил, что дипломатия работает лучше любых угроз.