Политолог усомнился, что Киев будет соблюдать перемирие в честь Дня Победы Политолог Кортунов считает, что ВСУ не прекратят боевые действия 8-9 мая

Москва6 мая Вести.Вероятность украинских провокаций в период объявленного Россией перемирия 8-9 мая остается высокой, однако ожидать масштабных атак со стороны ВСУ не стоит. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" политолог Андрей Кортунов.

По его словам, рассчитывать на полное прекращение боевых действий со стороны Украины не следует.

Я предполагаю, что, конечно, каких-то массированных ударов по Москве 9 мая не последует, но и полного прекращения боевых действий, я думаю, тоже не произойдет заявил Кортунов

В случае срыва перемирия российская сторона готова действовать жестко. Такую позицию обозначили в Минобороны РФ, напомнил он.

Будет дан ответ, в том числе ответ непосредственно по Киеву. Ну, я думаю, что до этого дело не дойдет. Но тем не менее, очевидно, что существует довольно большой набор возможных реакций, скажем, усиление давления на энергетическую инфраструктуру, удары по транспортной инфраструктуре Украины, какие-то высокоточные удары по отдельным промышленным предприятиям. То есть, я думаю, что список возможных целей, он достаточно широк считает Кортунов

Ранее российская сторона объявила перемирие в зоне СВО в период с 8 по 9 мая.

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского сорвать празднование Дня Победы в России могут обернуться капитуляцией Украины. Он отметил, что дипломатия работает лучше любых угроз.