Политолог рассказал о значении перемирия в честь Дня Победы Политолог Кортунов рассказал о значении перемирия в зоне СВО в честь Дня Победы

Москва6 мая Вести.Введение режима прекращения огня в зоне проведения СВО в честь Дня Победы - это жест доброй воли с российской стороны и возможность для "укрепления взаимопонимания". Об этом заявил ИС "Вести" политолог Андрей Кортунов.

По его словам, перемирие может стать поводом для проведения гуманитарных акций.

В ходе перемирия стороны могут забрать тела погибших военнослужащих, могут провести другие какие-то гуманитарные акции. То есть, в принципе, это может косвенно содействовать укреплению, если не взаимного доверия, то по крайней мере взаимопонимания на низовом уровне. Понятно, что все-таки это не является гарантией того, что вслед за таким перемирием последуют какие-то очень оперативные и продуктивные переговоры о заключении мира. Эти два трека все-таки идут скорее параллельно друг другу, не пересекаясь отметил Кортунов

Ранее сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине объявлено перемирие в период с 8 по 9 мая. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.