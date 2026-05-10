Боец Сталь: для меня перемирие – это минута молчания по воевавшим за нашу Родину Боец "Центра" Сталь рассказал, что для него значит объявленное перемирие

Москва10 мая Вести.В зоне специальной военной операции российские подразделения строго соблюдают объявленное перемирие и остаются на своих позициях в режиме повышенной готовности. Боец с позывным Сталь артиллерийского расчета орудия 51-й армии группировки войск "Центр" рассказал ИС "Вести" какой смысл он вкладывает в перемирие в честь Дня Великой Победы.

По его словам, в гуманитарной миссии временного перемирия существует сокровенный смысл.

Пришел приказ от командования о перемирии. Мы его четко соблюдаем в память о Великой Отечественной войне. Это своего рода наша минута молчания за всех тех, кто воевал за нашу Родину, за нашу страну. Но в любой момент мы всегда в готовности выполнить боевые задачи рассказал военный

Ранее сообщалось, что президентом РФ Владимиром Путиным было продлено перемирие с Киевом в надежде на обмен пленными.