Москва10 маяВести.В зоне специальной военной операции российские подразделения строго соблюдают объявленное перемирие и остаются на своих позициях в режиме повышенной готовности. Боец с позывным Сталь артиллерийского расчета орудия 51-й армии группировки войск "Центр" рассказал ИС "Вести" какой смысл он вкладывает в перемирие в честь Дня Великой Победы.
По его словам, в гуманитарной миссии временного перемирия существует сокровенный смысл.
Пришел приказ от командования о перемирии. Мы его четко соблюдаем в память о Великой Отечественной войне. Это своего рода наша минута молчания за всех тех, кто воевал за нашу Родину, за нашу страну. Но в любой момент мы всегда в готовности выполнить боевые задачирассказал военный
Ранее сообщалось, что президентом РФ Владимиром Путиным было продлено перемирие с Киевом в надежде на обмен пленными.