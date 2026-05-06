Мирошник не исключил, что Киев предпримет попытки провокаций в День Победы

Мирошник не исключил провокаций Киева в День Победы Мирошник не исключил, что Киев предпримет попытки провокаций в День Победы

Москва6 мая Вести.Исключать того, что Киев в День Победы предпримет попытки провокаций, несмотря на предупреждения МО РФ, нельзя, заявил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что Киев, как только появляются какие-либо красные линии, сразу же стремится их нарушить, и напомнил, что Минобороны РФ уже предупредило украинскую сторону об ударах в качестве ответа на ее возможные попытки сорвать 9 Мая в Москве.

Поэтому Киев может предпринимать свои действия, исходя из своего понимания ситуации, и, скажем так, рассчитывать уже на непосредственно не политический ответ, не какую-то озабоченность, а конкретные военные действия в ответ на то, что может быть предпринято... Исключать такого рода выпады с их стороны я бы точно не стал сказал Мирошний

Он добавил, что сложно прогнозировать действия Владимира Зеленского, который на сегодняшний день "мечется" и "пытается зарабатывать баллы на совершении откровенных преступлений"