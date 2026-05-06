Мирошник заявил, что России нет смысла отказываться от празднования Дня Победы Мирошник: России нет никакого смысла отказываться от празднования 9 Мая

Москва6 мая Вести.России нет ни малейшего смысла отказываться от празднования Дня Победы и от собственной памяти. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, 9 Мая – это основополагающая дата для существования государства.

Я на это очень надеюсь, что со стороны наших силовых структур, наших военных все подготовлено, потому что отказываться от празднования такого значимого праздника, ради которого, собственно, у нас крайне много чего происходит, отказываться от собственной памяти нет ни малейшего смысла… Для нас 9 Мая – это основополагающая дата для существования нашего государства, государства-победителя, государства …, надзирающего над тем порядком, который был установлен после Второй мировой войны сказал Мирошник

Ранее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы нанесут массированный ракетный удар по центру Киева, если украинские военные попробуют сорвать парад Победы в Москве, от которого РФ ранее воздерживалась из гуманитарных соображений.