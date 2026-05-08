Москва8 маяВести.Обеспечение безопасности мероприятий, приуроченных к 9 Мая, является абсолютным приоритетом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос о приоритетах, связанных со сферой безопасности, и принятых в этой связи мерах.
Обеспечение безопасности является абсолютным приоритетомподчеркнул пресс-секретарь российского лидера
Ранее Песков заявил, что Россия не нуждается в разрешении со стороны других государств, чтобы провести в Москве праздничный парад.
Он добавил, что тех, кто позволяет себе шутить над Днем Победы, ожидает "горе".