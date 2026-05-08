Песков назвал абсолютным приоритетом обеспечение безопасности в День Победы

Москва8 мая Вести.Обеспечение безопасности мероприятий, приуроченных к 9 Мая, является абсолютным приоритетом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о приоритетах, связанных со сферой безопасности, и принятых в этой связи мерах.

Ранее Песков заявил, что Россия не нуждается в разрешении со стороны других государств, чтобы провести в Москве праздничный парад.

Он добавил, что тех, кто позволяет себе шутить над Днем Победы, ожидает "горе".