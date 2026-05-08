Песков: России не нужно чье-либо дозволение для проведения парада Победы

Песков прокомментировал указ Зеленского, связанный с парадом Победы в Москве Песков: России не нужно чье-либо дозволение для проведения парада Победы

Москва8 мая Вести.Россия не нуждается в разрешении со стороны третьих стран, чтобы провести в Москве парад Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что тех, кто позволяет себе шутить над Днем Победы, ждет "горе".

Нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим Днем Победы сказал Песков, комментируя указ Владимира Зеленского "О проведении парада в г. Москве"

Пресс-секретарь назвал "большой бедой" поведение Зеленского, связанное с празднованием 9 Мая.

Ранее глава киевского режима опубликовал указ, который будто разрешает провести парад Победы на Красной площади в Москве. Зеленский запретил наносить удары по Красной площади, приложив координаты место проведения парада Победы.

В Минобороны РФ неоднократно настоятельно предупреждали Украину не устраивать провокации в День Победы, так как в ответ российские военные нанесут массированный удар по центру Киева.