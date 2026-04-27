Песков: в РФ с удовольствием будут встречать зарубежных лидеров на параде Победы

Песков: ряд зарубежных лидеров хотят разделить с Россией радость Дня Победы Песков: в РФ с удовольствием будут встречать зарубежных лидеров на параде Победы

Москва27 апр Вести.На параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, ожидается присутствие лидеров ряда иностранных государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете "Известия".

Он подчеркнул, что День Победы является одним из важнейших праздников для России, и на этом мероприятии традиционно собираются гости из разных стран, среди которых главы государств и правительств.

В этом году некоторые из них уже выразили желание разделить с Россией радость этого праздника, отметил Песков.

И, конечно, мы с удовольствием будем их здесь встречать добавил он

Ранее стало известно, что список иностранных гостей, которые примут участие в предстоящих торжествах, будет объявлен в ближайшее время.

О готовности посетить торжественные мероприятия в российской столице по случаю Дня Победы до этого заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо и вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.

Немецкий политик Томас Гайзель допустил вероятность приезда в Россию на 9 Мая своих коллег — депутатов Европарламента.