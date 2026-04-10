Москва10 апрВести.Депутат Европейского парламента от Германии Томас Гайзель в беседе с РИА Новости допустил вероятность приезда европарламентариев в Россию в мае по случаю празднования Дня Победы.
Он подчеркнул, что визита официальной делегации из Европы не планируется.
Но они могут приехатьпредположил Гайзель в ходе Московского экономического форума
Более конкретными сведениями парламентарий не владеет.
Ранее помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что глава государства 9 мая встретится с иностранными государственными деятелями, которые приедут в Москву.