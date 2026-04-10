Депутат ЕП от ФРГ допустил возможность визита европарламентариев в РФ на 9 Мая

Москва10 апр Вести.Депутат Европейского парламента от Германии Томас Гайзель в беседе с РИА Новости допустил вероятность приезда европарламентариев в Россию в мае по случаю празднования Дня Победы.

Он подчеркнул, что визита официальной делегации из Европы не планируется.

Но они могут приехать предположил Гайзель в ходе Московского экономического форума

Более конкретными сведениями парламентарий не владеет.

Ранее помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что глава государства 9 мая встретится с иностранными государственными деятелями, которые приедут в Москву.