Москва27 апрВести.Кремль сообщит позднее, кто из зарубежных лидеров собирается посетить Москву на 9 мая. Об этом сообщил в комментарии RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия в этом году ждет ряд зарубежных лидеров на Параде Победы на Красной площади 9 Мая, и их имена он назовет своевременно.
Мы сообщим позжеответил представитель Кремля на вопрос о том, кто из зарубежных лидеров подтвердил визит
На прошлый парад - в честь 80-летия Победы - в Москву прибыли лидеры почти 30 государств. Среди них – лидеры стран СНГ, Китая, Бразилии, Венесуэлы, Кубы, Вьетнама, Словакии, Сербии.