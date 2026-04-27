Песков: Кремль сообщит позднее, кто из зарубежных лидеров приедет в Москву 9 мая

Кремль сообщит позже, кто из зарубежных лидеров приедет 9 мая Песков: Кремль сообщит позднее, кто из зарубежных лидеров приедет в Москву 9 мая

Москва27 апр Вести.Кремль сообщит позднее, кто из зарубежных лидеров собирается посетить Москву на 9 мая. Об этом сообщил в комментарии RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия в этом году ждет ряд зарубежных лидеров на Параде Победы на Красной площади 9 Мая, и их имена он назовет своевременно.

Мы сообщим позже ответил представитель Кремля на вопрос о том, кто из зарубежных лидеров подтвердил визит

На прошлый парад - в честь 80-летия Победы - в Москву прибыли лидеры почти 30 государств. Среди них – лидеры стран СНГ, Китая, Бразилии, Венесуэлы, Кубы, Вьетнама, Словакии, Сербии.