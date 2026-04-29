Москва29 апр Вести.Финальный список иностранных гостей, которые приедут на Парад Победы, будет оглашен своевременно. Об этом ИС "Вести" сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия в этом году ожидает визит ряда зарубежных лидеров на Парад Победы в Москве. Намерение премьер-министра Словакии Роберта Фицо приехать на торжественные мероприятия по случаю Дня Победы ранее уже подтвердил помощник президент РФ Юрий Ушаков.

Мы своевременно проинформируем (насчет списка иностранных гостей. - Прим. ред.), пока мы не готовы точно сказать, но финальный список мы, конечно же, заранее огласим сказал Песков

29 апреля официальный представитель Кремля также сообщил, что Парад Победы на Красной площади в этом году пройдет без военной техники. По его словам, такое решение было принято из-за текущей оперативной обстановки, вопросов безопасности и террористической активности киевского режима.