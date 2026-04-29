Песков: парад на 9 Мая состоится без техники по соображениям безопасности

Кремль объяснил, почему парад на Красной площади 9 Мая пройдет без техники Песков: парад на 9 Мая состоится без техники по соображениям безопасности

Москва29 апр Вести.Парад 9 Мая на Красной площади пройдет без военной техники для минимизации угроз со стороны киевского режима, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, решение связано с текущей оперативной обстановкой и вопросами безопасности.

Песков также напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что "киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился во всю в террористическую активность".

Поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности… Но парад все равно будет, пусть и в усеченном формате сказал представитель Кремля

9 мая 2026 года в Москве состоится традиционный парад. По словам Пескова, Кремль позднее сообщит о том, кто из зарубежных лидеров собирается посетить столицу в этот день.