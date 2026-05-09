Москва9 маяВести.Военная техника не участвовала в параде Победы в Москве из-за соображений безопасности, а также ввиду необходимости разгромить противника в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе общения с журналистами после праздничных мероприятий по случаю празднования Дня Победы, он раскрыл детали организации парада.
Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображению безопасности, но прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противникаподчеркнул Путин
Глава государства отметил, что это решение было принято задолго до того, как киевский режим озвучил свои провокационные заявления о параде.
О том, что на Красной площади во время парада не будет военной техники было объявлено в апреле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда объяснил это решение вопросами безопасности.