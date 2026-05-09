Путин объяснил, почему на параде в Москве не было военной техники Путин: отсутствие военной техники на параде связано с задачами СВО

Москва9 мая Вести.Военная техника не участвовала в параде Победы в Москве из-за соображений безопасности, а также ввиду необходимости разгромить противника в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе общения с журналистами после праздничных мероприятий по случаю празднования Дня Победы, он раскрыл детали организации парада.

Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображению безопасности, но прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника подчеркнул Путин

Глава государства отметил, что это решение было принято задолго до того, как киевский режим озвучил свои провокационные заявления о параде.

О том, что на Красной площади во время парада не будет военной техники было объявлено в апреле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда объяснил это решение вопросами безопасности.