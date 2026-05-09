"Коммерсант": членов правительства не будет на трибунах на Красной площади

Москва9 мая Вести.На трибунах во время сегодняшнего парада Победы на Красной площади не ожидается присутствия вице-премьеров и министров российского правительства. Об этом сообщил специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников.

Исключением может стать только председатель правительства Михаил Мишустин, поскольку он является постоянным членом Совета безопасности.

В состав Совбеза входят как руководители силовых ведомств, так и ряд гражданских чиновников, включая председателя правительства, спикеров обеих палат Федерального собрания, а также руководство МИД и администрации президента.

Ранее сообщалось, что в параде Победы на Красной площади примут участие ветераны СВО.