На парад Победы на Красной площади прибыли члены правительства

Москва9 мая Вести.На трибуны на Красной площади перед парадом Победы прибыли члены правительства и другие высокопоставленные чиновники и религиозные деятели. Об этом передает ИС "Вести".

Среди прибывших: председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, первый заместитель правительства Денис Мантуров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минпромторга Антон Алиханов, директор СВР Сергей Нарышкин и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, а также патриарх Кирилл.